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القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة وذخيرة قبل استخدامها للتشاجر بالسلام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:35 م
القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة وذخيرة قبل استخدامها للتشاجر بالسلام المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 7 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء، أعلى كوبرى السلام بالطريق الدائرى، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة بالقول الأمني 142 اعلي كوبري السلام بالطريق الدائري اتجاه السلام ، دائرة قسم شرطة السلام اول تمكنوا من ضبط كل من "مصطفى.أ" 15 سنة سائق و"مصطفى.ف" 35 سنة صاحب محل هواتف و"عنتر.ف" 28 سنة صاحب محل هواتف، و"مصطفى.ق" 22 سنة، و"محمد.م" 20 سنة، وذلك اثناء استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" ملك  وقيادة الاول وبحوزتهم عدد 3 سلاح نارى، و "فرد خرطوش" عيار 12 مم"، وعبوة مبيد حشري "بيرسول" وسلاح ابيض " سنجة ".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد.ع" 18 سنة طالب و"حسين.ص" 19 سنة فران، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد مناصرة "عفاف فهيم" ربة منزل ومقيمة بالمرج والدة المتهم السادس وشقيقة الثاني والثالث في تشاجرها مع آخرين بالمنطقة سكنها بسبب لهو الأطفال، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.


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