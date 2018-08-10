القبض على عاطل سرق محل هواتف بالإكراه وبحوزته مواد مخدرة بعزبة النخل

كتب إبراهيم أحمد

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على "محمد.ح" 40 سنة عاطل؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول تحت تهدد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من احد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع مصطفى الشريف عزبة النخل، تفيد قيام احد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه المتهم وبالتحرى عنه تبين انه سابق اتهامه فى عدد 9 قضايا أخرهم 27811 لسنة 2009م المرج "مخدرات" وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى 820 جنيه و 80 قرص مخدر وسلاح أبيض، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي بالإكراه من إبراهيم عيد يوسف ناشد 27 سنة صاحب محل الراعي لبيع الهواتف المحمولة.

واعترف المتهم بسرقته الهاتف تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشته عما أرتكبه من حوادث أخري.