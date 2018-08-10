القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" و3 طلقات من ذات العيار فى قرية نفيشة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "فؤاد.أ.ف" 37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" مطموسة الأرقام و3 طلقات من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.