"الفرنكوفونية" ترحب بقرار رئيس جمهورية الكونغو بعدم الترشح للرئاسة

(أ ش أ)

رحبت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ميكائيل جان ، اليوم الجمعة ، بقرار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى 23 ديسمبر المقبل وذلك التزاما بأحكام الدستورى الكونغولي.

وقالت الأمينة العامة - فى بيان - إن منظمة الفرنكوفونية بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين ستكثف دعمها للاعداد لتنظيم هذه الانتخابات، واصفة هذا الاقتراع بالحاسم لارساء الاستقرار والسلام فى منطقة البحيرات العظمى.

ودعت ميكائيل جان كافة الفاعلين فى العملية الانتخابية فى الكونغو الى الإسهام فى تنظيم الاقتراع الرئاسى فى أجواء هادئة.

وأنهى رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا شهورا من التكهنات مع الإعلان عن اختياره دعم وزير الداخلية السابق ايمانويل رامازانى شادارى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما أعلنته الحكومة الأربعاء.

وجاء الإعلان قبل ساعات فقط على انتهاء المهلة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات 23 ديسمبر التى يعتبرها المحللون بالغة الأهمية بالنسبة الى مستقبل البلاد.

ورامازانى شادارى الموالى لكابيلا هو الأمين العام لـ”حزب الشعب لاعادة الإعمار والديموقراطية”. والكونغو الديموقراطية التى يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة لم تعرف منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960 انتقالا سلميا للسلطة.

ويحكم كابيلا البالغ 47 عاما منذ 17 عاما عندما خلف اباه لوران ديزيريه كابيلا الذى قتل على يد حارسه الشخصي.

وكان من المقرر أن يتنحى كابيلا نهاية عام 2016 بعد اكماله ولايتين رئيسيتين بموجب اتفاق مع المعارضة ، لكنه بقى فى منصبه بموجب بند دستورى يسمح للرئيس بممارسة مهامه حتى انتخاب خلف له.