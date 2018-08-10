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العالم يشهد اليوم سقوط شهب البرشاويات على الأرض فى ظاهرة ترى بالعين المجردة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:00 ص
العالم يشهد اليوم سقوط شهب البرشاويات على الأرض فى ظاهرة ترى بالعين المجردة شهب- أرشيفية
كتب محمد محسوب
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تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة ظاهرة فلكية جديدة وهى زخة شهب البارشاويات، والتى تعد أهم الظواهر الفلكية التى تتكرر سنويا، ويتابعها ملايين البشر حول العالم.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هذة الزخة تعد الخامسة فى ترتيب زخات الشهب على مدار العام، وميعادها من 10 إلى 14 أغسطس الجارى، وتكون ذروتها فى يومى 11، 12 أغسطس.

وأضاف لـ" اليوم السابع "، أن الشهب ترى من الثانية صباحا بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر فى الرابعة صباحا تقريبا، موضحا أن زخة البرشاويات تعتبر من أشهر الزخات الشهابية التى يتابعها هواة الفلك فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، ويمكن رؤيتها بالعين حال توافر الظروف المناسبة لذلك.

 وأشار إلى أن الأمطار الشهابية عبارة عن نهر متصل من بقايا جزيئات المذنب التى تشكل مساره، ويتراوح عرض المسار ما يقرب من 120 كم، ويتراوح معدل زخات شهب البرشاويات فى أفضل الحالات حوالى 100 شهاب فى الساعة، مضيفا أن سرعة الشهاب تبلغ عند دخوله الغلاف الجوى ما بين 12 إلى 72 كم فى الثانية الواحدة، ويبدأ بالظهور على ارتفاع مائة كم تقريبًا عن سطح الأرض، ويسمع للشهاب صوتًا ضعيفًا يشبه الهسيس، ويصل صوته بعد حوالى دقيقة من ظهوره، ويترك خلفه ذيلًا من الدخان يميل لونه إلى الأخضر فى الغالب بسبب ذرات الأكسجين.


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شهب البارشاويات

الظواهر الفلكية

المعهد القومى للبحوث الفلكية

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