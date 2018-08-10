"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

كتب أحمد عبد الرحمن

أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، 5 معلومات حول تحصيل الضرائب العقارية، وذلك من خلال عدة مداخلات هاتفية ببرامج التوك شو، وهى نشرة أخبار التليفزيون المصرى، وبرنامج مصر النهاردة، وبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية المحور، وبرنامج "مساء dmc"، وبرنامج "مساء دريم"، على فضائية دريم.

وجاءت معلومات الضرائب حول

1 - مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

2 - تنفى إصدار قرار حول الضريبة العقارية والحجز على الأرصدة

3 - تسديد الدولة للضريبة عن غير القادرين بعد بحث الحالة فى سرية تامة

4 – موقع إلكترونى للرد على تساؤلات المواطنين

5 – يجب على كل مالك وحدة عقارية أن يسجل بياناته عن الوحدة التى يملكها

6 – إقبال من المواطنين على سداد الضريبة العقارية وهو حراك صحى