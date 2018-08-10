video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تفتح مجازر اللحوم بالمجان للأهالى فى العيد.. وحملات لضبط المخالفين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:35 ص
"الزراعة" تفتح مجازر اللحوم بالمجان للأهالى فى العيد.. وحملات لضبط المخالفين المجازر - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور  حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالخدمات العامة  للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم استعداد لعيد الاضحى ، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتكثيف المرورعلى مجازر الحيونات بالمحافظات.

 وأضاف الجعوينى، فى تصريحات  لــ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق دورى مع المحافظين  لتوفير وتيسير خدمة الذبح بالمجان بالمجازر الحكومية  للأهالى، خلال أيام العيد ، منعا للذبح خارج المجازر حفاظا عن الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة، عمل الصيانة اللازمة من ناحية الصرف الصحى وتوفير مصدر المياه والكهرباء للمجازر.

 وأكد الجعوينى، أن هناك حملات مكثفة بالمرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بيطرى القاهرة" يعلن ذبح الأضاحى والكشف عليها مجانا بالمجازر خلال أيام العيد

"الزراعة" تعلن ذبح 128 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر بالمجازر خلال شهر

محافظة الجيزة تعلن فتح المجازر مجانا خلال أيام العيد لذبح الأضاحى

وزارة الزراعة

مجازر اللحوم

أسواق اللحوم

الخدمات البيطرية

مذبوحات المجازر




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة