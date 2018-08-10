"الزراعة" تفتح مجازر اللحوم بالمجان للأهالى فى العيد.. وحملات لضبط المخالفين

كتب عز النوبى

قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالخدمات العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم استعداد لعيد الاضحى ، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتكثيف المرورعلى مجازر الحيونات بالمحافظات.

وأضاف الجعوينى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق دورى مع المحافظين لتوفير وتيسير خدمة الذبح بالمجان بالمجازر الحكومية للأهالى، خلال أيام العيد ، منعا للذبح خارج المجازر حفاظا عن الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة، عمل الصيانة اللازمة من ناحية الصرف الصحى وتوفير مصدر المياه والكهرباء للمجازر.

وأكد الجعوينى، أن هناك حملات مكثفة بالمرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.