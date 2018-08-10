الرخام المصرى الأفضل فى السعر والجودة على مستوى العالم.. اعرف السبب

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن منطقة شق الثعبان تنتج أجود الرخام فى العالم، وفى نفس الوقت أفضل الأسعار خاصة فى دول الخليج، مشيرا إلى أن المنطقة من أعلى 10 مناطق إنتاج للرخام فى العالم، حيث تنتج رخامًا، يعد الثانى بعد الرخام الإيرانى فى العالم، كما أن الرخام المصرى، مرغوب فى شرائه بدول الخليج، نظرًا لعدم ارتفاع أسعاره، كما هو الحال فى الرخام الأوروبى.

وأوضح محافظ القاهرة، أن مخطط تحويل منطقة شق الثعبان لمدينة صناعية متكاملة فى صناعة الرخام، يتضمن إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات الناتجة عن عمل المصانع والورش ستنشأهم المحافظة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، مع تصميم شبكة صرف صحي متكاملة للمنطقة بأكملها، وهذا بدوره سيقلل من تهالك الطرق، وخاصة الأتوستراد، والذى كانت سيارات النقل الثقيل تؤثر عليه، خلال نقلها للمواد والمخلفات، فضلا عن تهالك الأسفلت بسبب نقل المياه من نهر النيل، وكل ذلك سيم التغلب عليه عن طريق الميناء الجاف الذى يحتويه المخطط الجديد لتطوير المنطقة.