الداخلية تضبط 617 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 22 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و196 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و19 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و85 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 617 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 22 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و33 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.