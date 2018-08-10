الداخلية تضبط 52 ألف هارب و61 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وبدوره، نجح قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و72 متهم وبحوزتهم 61 قطعة سلاح ناري.

ووجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة، الجيزة ) وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على إستهداف وضبط مرتكبى حائزيها ، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 4 قضايا " قضية واحدة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، قضية واحدة بالشرقية ، 2 قضية أسوان" لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية " قطع قضبان سكك حديدية - مسامير حديدية – قطع فرامل" بإجمالى 6 متهمين.

ووجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت كافة محطات مترو الأنفاق.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية" والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، من بينها ضبط " 46 بائع متجول- 5 عبور مشاة من مكان غير مخصص- 7 مخالفات ركوب بعربة السيدات – 10 مخالفات "تدخين، راكب بدون تذكرة" - تسول"، وتحصيل ( 125 ) غرامه فورية " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة "، وتنفيذ ( 82 ) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية "، وتنفيذ ( 56 ) حكم قضائي.

وشن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن ، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى ، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط "9531 قضية وتنفيذ 762 حكم حبس جزئى".

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 138 قضية مخدرات، 71 متهم ومراقب هارب وتنفيذ 52855 حكم قضائى متنوع.