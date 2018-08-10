الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أى زيادة فى الوقت الحالى، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.