الحزب الحاكم بالسودان يعتمد ترشيح البشير رئيسا للجمهورية فى انتخابات 2020

الخرطوم أ ش أ

اعتمد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان بالإجماع، فى دورة انعقاده السادسة، الخميس، مقترح تعديل النظام الأساسى وترشيح الرئيس السودانى عمر البشير، رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية فى انتخابات عام 2020.

وقال الرئيس عمر البشير، فى كلمته خلال الاجتماع ، " نعم نحن جزء من حكومة الوفاق الوطنى ولكن المسئولية الأساسية تقع على عاتق حزب المؤتمر الوطنى ، وكل القضايا التى تواجه البلاد هى مسئولية الحزب، ويجب أن نتحدث بشفافية وصدق".

وأكد أن جلسات الشورى ستكون بداية نفير جماعى لإخراج الاقتصاد من أزماته بصورة فورية، وأن الجلسة الثانية غدا الجمعة ستخصص لمناقشة الوضع الاقتصادى.

وشدد البشير على أن السودان يتمتع بالأمن ، فى حين تتساقط الدول من حوله وتنهار ، ولذلك السودان صار قبلة لكل من يريد الأمن، وقال إن السلام فى دارفور صار واقعاً ، وكل المنظمات والأمم المتحدة سلمت بأن دارفور آمنة ، لذلك وافقوا على تخفيض قوات "يوناميد" والآن لا يوجد تمرد فى دارفور.

وحول الأوضاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، قال البشير "هناك سلام حقيقى ورغبة حقيقية فى السلام، وننتظر بعض إجراءات حتى نحقق سلاماً شاملاً".