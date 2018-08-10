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"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر لأول مرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:19 م
"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر لأول مرة الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة ومركز معلومات مجلس الوزراء نفت ما تردد عن نقص المعروض من السكر أو ارتفاع أسعاره فى الأسواق، وخاصة فى البطاقات التموينية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "extra news"، أن الشائعة وردت على خلفية إلغاء وزارة التجارة والصناعة فرض رسم صادر وقدره 3 آلاف جنيه على طن السكر، مؤكداً أن هناك احتياطى استراتيجى يكفى البلاد من السكر لأول مرة من 6 إلى 7 أشهر، وهناك فائض، مما انتفى الغرض من القرار الذى صدر فى شهر 4 /2017.

وأشار إلى أنه نتيجة ارتفاع أسعار السكر العالمية كانت هناك محاولة من الحكومة آنذاك منع تصدير السكر من مصر وضبط الأسواق، ولكن بمجرد تحقق الغرض، وتوافر السكر بالسوق المحلى، ووجود فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد.

وذكر أن انخفاض أسعار السكر الحالية، أدى إلى اتخاذ الحكومة فى 5 أغسطس قرار إلغاء رسم الصادر عن السكر المصدر إلى الخارج، وتهيب وزارة التموين كل وسائل الإعلام والمواطنين تحرى الدقة قبل نشر أى حقائق، ويتم التواصل مع الوزارة لمنع أى بلبلة للرأى العام.

 


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الاحتياطى الاستراتيجي

التموين




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