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التعليم تنفى طباعة كتب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالعربية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:16 ص
التعليم تنفى طباعة كتب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالعربية طارق شوقى وزير التعليم
كتبت هند مختار
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تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم حول ما تردد من  أنباء عن طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم طباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أنها لم ترسل أى كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت فى المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجارى استكمال طباعة الأعداد الباقية.

وأضافت الوزارة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجارى، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى.


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التربية والتعليم

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