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التعليم تنفى تغيير جدول امتحانات الدور الثانى لـ"الثانوية العامة"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:19 ص
التعليم تنفى تغيير جدول امتحانات الدور الثانى لـ"الثانوية العامة" ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لتزامنها مع أجازة عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت الوزارة وفق مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها لم ولن تجرى أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل. 
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات فى المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.
 
 
 

 
 
 

 


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