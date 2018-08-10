التعليم تنفى تغيير جدول امتحانات الدور الثانى لـ"الثانوية العامة"

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لتزامنها مع أجازة عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة وفق مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها لم ولن تجرى أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل.