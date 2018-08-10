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التعليم تطبق نظام المواد الممتدة على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:02 ص
التعليم تطبق نظام المواد الممتدة على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكدت فيه وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة بالصف الأول الثانوى وقف العمل بالمواد 1 و2و4 من القرار الوزاري رقم 274 الخاصة بنظام الدراسة فى الصف الثانى الثانوى والجداول الملحقة به.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات بأن نظام الدراسة فى الصفين الأول والثانى الثانوى تكون ممتدة فى جميع المواد الدراسية بدءًا من العام الدراسى المقبل 2018،  2019،  لحين صدور القرار الوزارى المنظم لذلك.
 
 
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