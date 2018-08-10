التحقيق فى مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى حادث مصرع شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مصرع شاب يدعى " محمد. و " 19 سنة داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام.

فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن العاملين بالمركز اعتدوا على المجني عليه مما أسفر عن مفارقته الحياة خلال محاولته إجباره على تلقى العلاج.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.