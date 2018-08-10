"الإفتاء" تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام.

وتواصل المركز مع دار الإفتاء المصرية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت دار الإفتاء، أن غداً السبت 11-8-2018 م، سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى الموقع ‏الرسمي لها.