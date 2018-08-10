video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الإفتاء" تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:28 ص
"الإفتاء" تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام الإفتاء- أرشيفية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام.

وتواصل المركز مع دار الإفتاء المصرية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت دار الإفتاء، أن غداً السبت 11-8-2018 م،  سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى الموقع ‏الرسمي لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تنفى تغيير جدول امتحانات الدور الثانى لـ"الثانوية العامة"

الحكومة توضح حقيقة تنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن أرض "القومية ‏للأسمنت"

البيئة تكشف حقيقة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع

دار الافتاء

استطلاع هلال ذى الحجة

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة