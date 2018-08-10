video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن اللبنانى يلقى القبض على مهربين و 163 سوريا لاتهامهم بدخول البلد خلسة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:13 م
الأمن اللبنانى يلقى القبض على مهربين و 163 سوريا لاتهامهم بدخول البلد خلسة الشرطة اللبنانية
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أحبطت أجهزة الأمن اللبنانية عملية لتهريب 163 سوريا إلى الداخل اللبنانى، كما تمكنت من إلقاء القبض على مهربين اثنين من القائمين على تهريبهم.

وذكر بيان صادر عن شعبة المعلومات بجهاز قوى الأمن الداخلي، أن المضبوطين 86 رجلا، و 40 امرأة ، و 37 طفلا وذلك فى بلدة (الصويرى) الحدودية بمحافظة البقاع، عقب تسللهم خلسة إلى داخل الأراضى اللبنانية قادمين من سوريا.

وأضاف البيان أن المتهمين القائمين على عملية التهريب، يحملان أيضا الجنسية السورية، وأن التحريات أظهرت ضلوعهما بارتكاب عمليات تهريب متعددة فى هذا الإطار.

وقام جهاز قوى الأمن الداخلى بتسليم المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة اللبنانية: العثور على دبلوماسية بريطانية مقتولة فى بيروت

الشرطة اللبنانية تلقى القبض على سورى متهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

لبنان

اخبار لبنان

الشرطه اللبنانيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة