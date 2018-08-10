الأمن اللبنانى يلقى القبض على مهربين و 163 سوريا لاتهامهم بدخول البلد خلسة

بيروت (أ ش أ)

أحبطت أجهزة الأمن اللبنانية عملية لتهريب 163 سوريا إلى الداخل اللبنانى، كما تمكنت من إلقاء القبض على مهربين اثنين من القائمين على تهريبهم.

وذكر بيان صادر عن شعبة المعلومات بجهاز قوى الأمن الداخلي، أن المضبوطين 86 رجلا، و 40 امرأة ، و 37 طفلا وذلك فى بلدة (الصويرى) الحدودية بمحافظة البقاع، عقب تسللهم خلسة إلى داخل الأراضى اللبنانية قادمين من سوريا.

وأضاف البيان أن المتهمين القائمين على عملية التهريب، يحملان أيضا الجنسية السورية، وأن التحريات أظهرت ضلوعهما بارتكاب عمليات تهريب متعددة فى هذا الإطار.

وقام جهاز قوى الأمن الداخلى بتسليم المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.