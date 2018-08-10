الأمم المتحدة: الحوثيون رفضوا منح تأشيرة لرئيس مكتب حقوق الإنسان فى اليمن

جنيف (رويترز)

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثى التى تسيطر على معظم أراضى اليمن بما فى ذلك العاصمة صنعاء منعت رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية من العودة إلى اليمن دون تقديم تفسير لذلك.

ويقود العبيد العبيد، وهو مواطن كندى، فريقا مؤلفا من 17 موظفا فى صنعاء و13 مراقبا فى 11 محافظة باليمن منذ أكتوبر 2016. وانتهت مدة تأشيرة دخوله فى يونيو حزيران ولم تجدد.

ويقاتل الحوثيون المدعومون من إيران ضد قوات الحكومة اليمنية منذ عام 2015.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للصحفيين فى جنيف "السلطات التى تدير الأمور فى صنعاء رفضت فى يونيو تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة للبلاد".

وتابعت قائلة "لم يعلنوا سببا لقرارهم ولم يردوا حتى الآن على طلباتنا بإعادة النظر فى الأمر. هذا الأمر زاد من مخاوفنا على سلامة موظفينا ومراقبينا على الأرض فى صنعاء ومحافظات أخرى فى أنحاء اليمن وندعو الحوثيين للتراجع عن هذا القرار".