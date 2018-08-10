الأسماء الكاملة للحركة الداخلية بمديرية أمن المنوفية

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات الشرطة الداخلية. وشملت الحركة تعيين العميد محمد عبد العظيم على عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد نادر منصور وصفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام، والمقدم نوح إبراهيم مقلد مديراً لإدراة العلاقات والإعلام بالمديرية، والملازم أول محمد أسامة محفوظ بإدارة العلاقات، والعميد محمد شوقى حسين رئيس قسم التحريات، والعقيد صلاح الدين عبد القادر رئيس قسم المرافق، والعميد عماد عبد العزيز مدير شئون الخدمة فى المديرية.

شملت الحركة العميد هشام حسن عبد الله مأمور قسم منوف، والعميد خالد خربوش مأمور مركز الباجور، والعقيد حازم إبراهيم مأمور قسم قويسنا، والمقدم محمد محفوظ جمعة مأمور مركز شبين الكوم، والعميد محمد أحمد حسانين مأمور مركز أشمون، والعميد أيمن عزت طاحون مأمور قسم شبين، و العميد خالد عبد الجابر حماد مأمور مركز سرس الليان.

وجاءت أسماء رؤساء مباحث مراكز المنوفية كالتالى، الرائد أحمد الصياد رئيساً لمباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد فرحات كشك رئيساً لمباحث مركز الباجور، والمقدم محمد مجدى السخاوى رئيساً لمباحث مركز أشمون، والرائد محمد ماهر النحاس رئيساً لمباحث مركز الشهداء، والرائد أحمد حافظ فهمى رئيساً لمباحث مركز تلا، ومحمد مصطفى حجاج رئيساً لمباحث مركز بركة السبع، والرائد أحمد حمدى واصل رئيساً لمباحث مركز سرس الليان.