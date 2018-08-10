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خالد صلاح
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الأرصاد الإندونيسية تطمئن السياح من توابع زلزال "لومبوك"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:07 م
الأرصاد الإندونيسية تطمئن السياح من توابع زلزال "لومبوك" زلزال جزيرة لومبوك المدمر فى إندونيسيا
أ ش أ
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طمأنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، اليوم الجمعة، السياح الأجانب والمواطنين فى جزيرة بالى إزاء الزلازل التى تضرب جزيرة لومبوك منذ 29 يوليو الماضى.

وقال مسؤول الهيئة فى دنباسار، ميلكى ادى كورنياوان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، إنه لا داعى للقلق أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن الزلازل ليس لها تأثير كبير فى بالى.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أن عدد القتلى بلغ 259 شخصًا حتى اليوم بعد زلزال جزيرة لومبوك أمس الخميس، مضيفة أنه لم يكن هناك سياح أجانب بين الضحايا.

وكان زلزال قوى بلغت شدته 6.2 درجة، ضرب، أمس الخميس، جزيرة لومبوك المنكوبة فى إندونيسيا، التى لم تستفق بعد من آثار زلزال "الأحد المدمر"، مما أدى إلى انهيار بعض المبانى.

وجاء الزلزال بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذى أدى إلى مقتل 347 شخصا على الأقل، وأثار ذعرا بين السكان والسياح، وبعد أسبوع من زلزال أوقع 17 قتيلا على الأقل فى هذه الجزيرة البركانية، التى يرتادها السياح.

وبات أكثر من 70 ألف شخص مشردين وينامون فى ملاجئ هشة وسط نقص فى الطعام ومياه الشرب والأدوية.


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جزيرة لومبوك

إندونيسيا

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