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الأحوال المدنية تستخرج مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:31 م
الأحوال المدنية تستخرج مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر استخراج بطاقات الرقم القومي
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إصدار 1131961 بطاقة رقم قومى، وتم إصدار "2674391 ميلاد، و189880 وفاة، و261256 قيد عائلى".

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "3126 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 365 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 1178 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 63 ساقط قيد وفاة خارج البلاد – 505 قيد وقائع الزواج خارج البلاد –  622 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 4530 وثائق مترجمة"، وتم ضبط عدد (3616) قضية، في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات.

 

 


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الداخلية

الاحوال المدنية

بطاقة الرقم القومي

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