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الأحد.. اجتماع مجلس إدارة "كفر الزيات للمبيدات" لاعتماد المركز المالى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:00 ص
الأحد.. اجتماع مجلس إدارة "كفر الزيات للمبيدات" لاعتماد المركز المالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، يوم الأحد الموافق 12 أغسطس الجارى، اجتماعاً للتصديق على محضر الجلسة السابقة، واعتماد أعمال لجنة المراجعة، والمركز المالى فى 30 يونيو لعام 2018.
 
كما يناقش الاجتماع، أوامر التوريد التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه، فضلا عن ما يستجد من أعمال.
 
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها هامشياً على أساس سنوى، وحققت أرباحاً بلغت 23.27 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 22.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 27.2 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2017.
 
كانت القوائم المالية المجمعة للشركة أظهرت خلال 2017، انخفاضاً فى الأرباح بنسبة 10.38% لتبلغ 48.4 مليون جنيه، مقابل 54.19 مليون جنيه قبل عام.
 

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