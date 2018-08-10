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الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:09 م
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ارتفاع أعداد مشتركى الهاتف الأرضى إلى 7.7 مليون حتى نهاية مايو

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:00 ص
ارتفاع أعداد مشتركى الهاتف الأرضى إلى 7.7 مليون حتى نهاية مايو المهندس احمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى سعة السنترالات والتى بلغت 19 مليون و857 ألف خط حتى نهاية شهر مايو الماضى، وارتفع عدد المشتركين فى التليفونات الثابتة إلى 7 ملايين و721 ألف مشترك.

وأظهرت البيانات، أن عدد المشتركين فى الحضر بلغ 6 مليون و94 ألف مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضى، وبلغ عدد المشتركين فى الريف مليون و626 ألف مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين بالمنازل 6 مليون و594 ألف مشترك، وبالجهاز الحكومى 179 ألف مشترك، وعدد المشتركين التجارى 947 ألف مشترك، وبلغت الكثافة التليفونية للتليفون الثابت 7.64%.



 


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