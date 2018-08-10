إنقاذ سيدة بالمنصورة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها بنهر النيل فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من إنقاذ سيدة حاولت الانتحار وإلقاء نفسها بنهر النيل لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم أول المنصورة بقيام إحدى السيدات بالقفز بمياه نهر النيل بالمشاية.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين إنها تدعى عبير ج م. مقيمة الجلاء أول المنصورة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام لتلقى العلاج لمرورها بظروف نفسية سيئة وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.