إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين بائعى أسماك وجزارين بطما سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما من السيطرة على مشاجرة، وقعت بناحية بندر طما، بسبب الخلاف على بيع الأسماك أمام محلات جزارة يملكها أحد أطراف المشاجرة، والتى أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز طما ووجود مصابين وتم ضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبد الحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والمقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث مركز طما بوجود مشاجرة ببندر طما دائرة المركز، وانتقال العميد أحمد شمندى مأمور المركز، تبين أنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول خالد ع م م 23 سنة طالب مصاباً " كدمات بالجسم وجرح بالوجه " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعى و أحمد أ ش أ 36 سنة حاصل على دبلوم مصاباً " كدمات وسحجات باليد اليمنى " وحسام أ ش أ 31 سنة جزار مصاباً " جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان أحمد أ ع أ 58 سنة عامل و السيد أ أ ع 20 سنة طالب مصابين " جروح وكدمات متفرقة بالجسم "وعلى أأ ع 15 سنة عامل مصاباً " جروح سطحية وكدمة متورمة بالوجه " ، والطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب اعتراض الطرف الأول على قيام الطرف الثاني ببيع الأسماك أمام محلات الجزارة الخاصة بهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرفين وبسؤالهما اتهم كل منهما الأخر بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11781 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.