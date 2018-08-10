إصابة موظف وعامل فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب موظف وعامل بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق شبين الكوم الماى بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقع حادث تصادم ومصابين على طريق شبين الكوم الماى أمام قرية الماى دائرة مركز شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم "م ع أ 3542 قيادة " أ . إ . ا" 46 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم شبين الكوم ودراجة نارية بدون لوحات قيادة "ا . س . م" 21 سنة، موظف ومقيم مدينة الشهداء، ووقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكسر بالساق اليسرى، ومرافقه " م . س . م" 23 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية بغيبوبة ولا يمكن استجوايه، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبسؤال قائدى المركبتين أكدا بمضمون ما سبق وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.