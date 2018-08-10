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إصابة شخص وشقيقته فى انقلاب سيارة بمياه الرياح التوفيقى بالدقهلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:08 ص
إصابة شخص وشقيقته فى انقلاب سيارة بمياه الرياح التوفيقى بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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أصيب شخص وشقيقته بكدمات وكسور مختلفة إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بمياه الرياح التوفيقى بميت غمر بالدقهلية.
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة بمياه الرياح التوفيقى أمام قرية بشلا بمركز ميت غمر.
 
وانتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتبين إصابة قائد السيارة ويدعى عماد ج. م. 40 سنة عامل ومقيم قرية ميت أبوخالد بمركز ميت غمر بكدمات وشقيقته سكينة باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.
 

وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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