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الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:55 م
خالد صلاح
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إصابات إثر هجوم مسلح لعناصر داعش على ملعب كرة قدم بالشرقاط العراقية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:22 م
إصابات إثر هجوم مسلح لعناصر داعش على ملعب كرة قدم بالشرقاط العراقية الأوضاع فى العراق- أرشيفية
(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن سبعة أشخاص أصيبوا فى هجوم مسلح لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى على ملعب خماسى لكرة القدم فى الشرقاط.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر من تنظيم داعش، أطلقوا مساء اليوم، النار على ملعب خماسى لكرة القدم فى قرية الخضرانى التابعة للشرقاط شمال تكريت، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثًا عن المنفذين.

يذكر أن تنظيم "داعش" يستهدف بين فترة وأخرى المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية فى المناطق التى تم تحريرها من سيطرة التنظيم، إلا أن القوات الأمنية تتمكن من إحباط تلك الهجمات وتكبد "داعش" خسائر فادحة.

 


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