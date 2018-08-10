إزالة 7 حالات تعدٍ على حرم حمام السباحة الأولمبى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت رئاسة مدينة الأقصر حملاتها لإزالة التعديات تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر وبقيادة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الممثلة فى قسم شرطة الأقصر والأمن المركزى والمباحث الجنائية والكول الأمنى، بقيادة اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، ما أسفر عن إزالة 7 حالات تعد على حرم حمام السباحة الأولمبى من الناحية الخلفية، بطول الحمام بجوار المبانى السكنية.

وأوضح مسئولو ومشرفو الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، أن التعديات عبارة عن أسوار وقواطيع من الطوب الأحمر والأبيض، على مسطح بمساحة (315) م، تنفيذاً للقرارات الصادرة.

وفى السياق نفسة أكد رئيس مدينة الأقصر أن حملات إزالة التعديات مستمرة فى ضوء توجيهات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بسرعة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدى على حقوق الدولة وممتلكاتها.