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الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:03 م
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إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز المنشاة فى سوهاج

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:45 ص
إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز المنشاة فى سوهاج جانب من الازالة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بناحية مركز المنشاة، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها لصالح المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
 
ومن جانبه، أوضح صلاح عبد الباسط الميرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع قوات أمن مركز شرطة المنشاة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية، تم إزالة 6 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 565 متر بناحية قرية اولاد سلامة، وجارى اعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات بشكل فورى.
 
 
 

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