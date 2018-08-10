إرتفاع عدد الحفارات النفطية فى أمريكا الى 869 حفاراً

رويترز

سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو بينما تواصل شركات الطاقة تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على الاستشكاف والانتاج توقعاً لارتفاع أسعار الخام في 2018 عن الأعوام القليلة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس ليصل العدد الاجمالي إلى 869 حفاراً وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وجاءت الزيادة في عدد الحفارات على الرغم من هبوط أسعار الخام الأمريكي لسادس أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ أغسطس 2015 بفعل القلق من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضرراً بالطلب على النفط.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 768 مع قيام شركات النفط بزيادة الانتاج متوقعة أن الأسعار في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.

ويبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.28 دولار للبرميل، مقارنة مع متوسط بلغ 50.85 دولار العام الماضي و43.47 دولار في 2016.