إحصائية: 64 ألف شخص قتلوا فى جرائم قتل بالبرازيل العام الماضى

برازيليا أ ش أ

أفاد منتدى الأمن العام البرازيلى، بأن نحو 63 ألفا و880 شخصا قتلوا فى البلاد جراء جرائم قتل.

وأوضح المنتدى - فى احصائية له ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن 63880 شخصا قتلوا فى البرازيل العام الماضي، ما يجعله العام الأكثر دموية فى تاريخ البلاد.

وأضاف أنه طالما كانت أكبر دولة فى أمريكا اللاتينية هى أعلى دولة فى العالم من حيث عدد جرائم القتل إجمالا، وأصبح معدل القتل فيها أيضا أحد أعلى المعدلات عالميا.

وأشارت إلى أن تدخلات الشرطة التى تزداد عنفا واحدة من الأسباب التى تسفر عن استمرار ارتفاع المعدلات.. ورصدت فى المتوسط نحو 14 واقعة قتل يوميا على يد أفراد الشرطة، بزيادة 20 بالمائة عن العام الماضى ، مضيفة أن أكثر من ألف امرأة قتلت فى جرائم كراهية بسبب جنسهن، يعد الأمن العام قضية رئيسية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى أكتوبر .