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إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من شقة موظفة بالقطامية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:00 ص
إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من شقة موظفة بالقطامية متهمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة  خادمة شرعت فى سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل دولاب موظفة بشركة مقاولات للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

البداية بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من" ميرفت م" موظفة باكتشافها سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم واتهمت خادمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وان المشكو فى حقها وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم، من ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكن المجني عليها.

وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه بأسلوب " المغافلة " حال قيامها بأعمال التنظيف بالشقة سكن المبلغة.

وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي متحصلات الواقعة بمسكنها.

وباستدعاء المجني عليها اتهمتها بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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