أوقاف دمياط تحرر محضرا ضد الزوايا المخالفة وتحيل خطيب مسجد للتحقيق

حررت مديرية الأوقاف بدمياط اليوم محضرا ضد أصحاب الزوايا المخالفة لإقامة صلاة الجمعة بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف.

وعقب صلاة الجمعة اليوم، تم تحرير محضر بإدارة أوقاف الزرقا ضد زاوية الرحمن بشرمساح، وذلك لإقامة شعائر الجمعة بها بدون ترخيص من الأوقاف وأكدت المديرية انها ستتصدي بكل حزم لمن يخالف التعليمات.

وقررت أوقاف دمياط إحالة الشيخ محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمة إمام مسجد الشيخ أطعن بدمياط للتحقيق، مع خصم ثلاثة أشهر بدل صعود المنبر لتقصيره لعدم أداء خطبة الجمعة.