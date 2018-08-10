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أم بريطانية تلتقط فيديو للحظات الأولى لشفاء طفلها من الصمم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:23 ص
أم بريطانية تلتقط فيديو للحظات الأولى لشفاء طفلها من الصمم الطفل
كتب أحمد علوى
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تناولت وسائل الإعلام مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى ونال مشاهدات كثيرة، لطفل يسمع أمه للمرة الأولى بعد شفائه بعد إجراء عملية جراحية لزراعة قوقعة فى الأذن، فى مدينة ليفربول الإنجليزية.

وقال موقع "نون ستوب" الفرنسى إن العملية تمت ونجحت بعد أن عاش 5 أشهر فاقدا لحاسة السمع، وبالفعل تمكن الطفل "أليكس" من سماع صوت أمه لأول مرة.

ورصدت الأم اللحظات الأولى التى تمكن فيها رضيعها من سماع صوتها، فى فيديو مؤثر حقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشوهد نحو مليون مرة.

وخلال الفيديو الذى تم تصويره بدت على أليكس علامات السعادة المختلطة بالدهشة، ورسمت على وجهه ابتسامة بريئة بعد سماع صوت أمه.

يشار إلى أن الأم اكتشفت أن ابنها يعانى من الصمم بعد أيام قليلة من ميلاده، واستدعى الأمر إجراء جراحة لزراعة قوقعة لاستعادة الحاسة المفقودة.

وزراعة القوقعة عملية جراحية يغرس فيها جهاز إلكترونى داخل الأذن الداخلية، لتحفيز العصب السمعى والمساعدة على السمع.


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