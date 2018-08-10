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"أمن الوادى الجديد" تشن أكبر حملة ليلية لإزالة الإشغالات بمركز الداخلة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:01 ص
"أمن الوادى الجديد" تشن أكبر حملة ليلية لإزالة الإشغالات بمركز الداخلة جانب من الحملة
الوادى الجديد -ماهر أبو نور
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نفذت قوة مكبرة من مديرية أمن الوادي الجديد ومركز شرطة الداخلة أكبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي نفذتها قوات من شرطة المرافق والمرور وتنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات المختصة من التموين والصحة وقامت بتحرير محاضر فورية لعدد من المحلات والمقاهي وقامت بتحرير المقاعد وأدوات الأشغال وتحررت بها مخالفات فورية وتمت إحالتها لجهات التحقيق.
 
وأكد اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد على استمرار تنفيذ تلك الحملات المكبرة والمدعومة بقوات مركزية من مديرية أمن المحافظة والأقسام وذلك لتحقيق الانضباط في الشارع وتطبيق القانون على المخالفين وتحقيق السيولة المرورية بجانب التأكد من سلامة المعروض من المنتجات في المحلات والمقاهي ومراقبة الجودة بالتعاون مع الشئون الصحية والتموين ورئاسة المراكز.
 
 
 
 
 

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