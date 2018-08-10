أمن القاهرة يكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى 15 مايو

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمنطقة 15 مايو، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق زوج الضحية، حيث تم ضبطها، وجار مناقشتها لمعرفة أسباب ارتكابها للجريمة.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة 15 مايو عن أن المتهمة سرقت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية كانت فى يد المجنى عليها.

واستمعت جهات التحقيق إلى زوج الضحية "صاحب مخبز" ونجلها ونجلتها، الذين أكدوا عدم وجود أى عداوة بينهم وبين أى شخص ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة.

وأكد زوج وأبناء الضحية، أنه كان يوجد مبلغ مالى خاص بالمجنى عليها وآخر خاص بزوجها تم سرقتهما، بالإضافة إلى سوار ذهب كانت فى يديها، كما كشفت التحقيقات عدم وجود أى إصابات بجسد الضحية سوى فى منطقة الرقبة نتيجة ذبحها على يد المتهمة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو يفيد العثور على جثة ربة منزل قى العقد السادس من عمرها مذبوحة داخل شقتها بالمجاورة 11.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ لكشف غموض الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث من روؤساء مباحث أقسام حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى.