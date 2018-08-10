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أمن الإسكندرية يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:38 ص
أمن الإسكندرية يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، حيث وردت للإدارة معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام بعض تجار اللحوم بدائرة المدينة بمزأولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقومون بحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى مُستغلين قرب حلول عيد الأضحى المبارك وكثرة الطلب على تلك السلعة الحيوية، بناء عليه قامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم".

وأسفرت عن ضبط كل من "ا.ا.خ" 35 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته 18 كجم من اللحوم البتلو بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة، و"ى.م.ا" 40 سنة المدير المسئول عن منفذ لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول العامرية لحيازته 12 كجم من اللحوم البتلو بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجار العرض على النيابة.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ع.ص.ع" 23 سنة صاحب فرش لبيع الألعاب النارية ومحدثات الصوت ولعب الأطفال بدائرة قسم شرطة الجمرك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضبط 12000 صاروخ محدث صوت، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة، وضبط "ح.ح.م" 60 سنة المدير المسئول عن كشك لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لحيازته وعرضه للبيع "489" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.


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