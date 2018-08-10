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أمن الإسكندرية يشن حملة على المحلات للتأكد من تطبيق الأوكازيون السنوى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:54 ص
أمن الإسكندرية يشن حملة على المحلات للتأكد من تطبيق الأوكازيون السنوى أوكازيون - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة من ضباط الإدارة استهدفت المحال التجارية التي تقوم بإجراء الأوكازيون السنوى، وذلك للتأكد من جدية تخفيض أسعار السلع المعروضة، وحصول تلك المحال على ترخيص مُسبق.
 
و أسفرت الحملة عن، ضبط "ا ش ع" المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم أول المنتزه، و"م س ع" المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم أول المنتزه، "م ن م" المدير المسئول عن محل لبيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم أول المنتزه، وذلك لإقامتهم أوكازيون وهمى بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحررت المحاضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى، تم ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، كما قامت حملة مكثفة بدائرة حى العجمى بمعرفة ضباط الإدارة بالإشتراك مع الجهات المعنية { مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية - مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية - مكتب العمل التأمينات الإجتماعية - أشغال الطريق - مصلحة الدمغة والموازين }، أسفرت تلك الحملة عن ضبط 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، 5 محاضر مخالفات " ترخيص محلات " ، 6 محاضر مخالفات إشغال طريق ، 5 محاضر مخالفات " إشتراطات صحية " ، 4 محاضر سحب عينات أغذية ، محضر إدارة مخبز بدون ترخيص.

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