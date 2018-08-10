أمريكا وبريطانيا والنرويج تعبر عن قلقها من ترتيبات السلام فى جنوب السودان

عبرت أمريكا وبريطانيا والنرويج عن القلق اليوم الجمعة، بشأن اتفاق السلام بين الطرفين المتحاربين فى جنوب السودان وتشكيل حكومة تقاسم سلطة وقالت إن هذه الترتيبات غير واقعية أو مستدامة.
وقالت الدول الثلاث فى بيان مشترك "فى ظل حالات الفشل السابقة، سيحتاج قادة جنوب السودان للتصرف بشكل مختلف والالتزام بالسلام والحكم الرشيد".
وشككت الدول في كيفية توفير الأمن خلال المرحلة الانتقالية في العاصمة جوبا "ومدى فاعلية الرقابة على السلطة التنفيذية".
كما شددت الدول الثلاث على ضرورة خفض العنف وحثت القادة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل كامل.
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