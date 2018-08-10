أمريكا وبريطانيا والنرويج تعبر عن قلقها من ترتيبات السلام فى جنوب السودان

رويترز

عبرت أمريكا وبريطانيا والنرويج عن القلق اليوم الجمعة، بشأن اتفاق السلام بين الطرفين المتحاربين فى جنوب السودان وتشكيل حكومة تقاسم سلطة وقالت إن هذه الترتيبات غير واقعية أو مستدامة.