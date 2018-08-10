ألمانيا تخفف من القيود على استخدام رموز نازية فى الألعاب الإلكترونية

برلين (رويترز)

غيرت هيئة الرقابة على الألعاب الإلكترونية فى ألمانيا، الخميس، من الطريقة التى تُقيم بها الألعاب التى تتضمن رموزا لمنظمات غير دستورية مثل الصليب المعقوف الذى اشتهر به الحزب النازى لهتلر مما سيسمح ببيعها فى البلاد.

وقالت هيئة تنظيم برامج الترفيه الإلكترونية يوم الخميس إنها ستبدأ فى تطبيق بند فى القانون الجنائى يسمح باستخدام مثل تلك الرموز بطريقة "مناسبة اجتماعيا" على الألعاب كما يتم تطبيقه على الأفلام.

وقالت إليزابيث سيكر مديرة الهيئة "مناسب اجتماعيا فى هذا السياق تعنى أن الرموز التى تعبر عن منظمات غير دستورية يمكن أن تستخدم إذا كانت تخدم غرضا فنيا أو علميا أو تساعد فى تصوير الأحداث الحالية أو التاريخية".

وأضافت أن الألعاب التى تعبر بشكل واضح عن معارضتها للمنظمات غير الدستورية ولأفكارها على سبيل المثال ستعتبر "مناسبة اجتماعيا".