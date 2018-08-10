أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-8-2018 فى مصر

واصلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 10-8-2018 استقرارها ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيهات فى ظل انخفاض ملحوظ فى سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1210 دولارات بنسبة تراجع 0.25%.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..
عيار 18 : 519 جنيها
عيار 21 : 605 جنيهات
عيار 24 : 629 جنيها
الجنيه الذهب : 4844 جنيها
السعر العالمي : 1210 دولارات
وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن حالة السوق محليآ فهي تعتبر مقبوله و ليست بالجيده مع زياده طفيفه في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد إنخفاض اسعار الذهب محليا و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنه بالأعوام السابقة.
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