أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-8-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 10-8-2018 استقرارها ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيهات فى ظل انخفاض ملحوظ فى سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1210 دولارات بنسبة تراجع 0.25%.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..

عيار 18 : 519 جنيها

عيار 21 : 605 جنيهات

عيار 24 : 629 جنيها

الجنيه الذهب : 4844 جنيها

السعر العالمي : 1210 دولارات

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن حالة السوق محليآ فهي تعتبر مقبوله و ليست بالجيده مع زياده طفيفه في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد إنخفاض اسعار الذهب محليا و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنه بالأعوام السابقة.