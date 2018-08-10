أردوغان يقر بانهيار الليرة التركية ويؤكد :" نخوض حربا اقتصادية"

(رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تصريحات بُثت اليوم الجمعة، إن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية التى تخوضها، وذلك بعد أن هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسى منخفض أمام الدولار الأمريكى بفعل المخاوف الاقتصادية وبواعث القلق من نزاع مع الولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون تي.آر.تى خبر الحكومى عن أردوغان قوله :"لن نخسر الحرب الاقتصادية".

وانحدرت الليرة التركية بما يصل إلى 14 % اليوم متأثرة بالمخاوف إزاء نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.