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أئمة المساجد بالمنوفية يزورون محطات مياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية المياه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:36 م
أئمة المساجد بالمنوفية يزورون محطات مياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية المياه جانب من الزيارة
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية زيارة لأئمة المساجد إلى العديد من المحطات المختلفة للتعرف على مراحل تنقية مياة الشرب والتعريف بأهميتها.
 
ويأتى ذلك فى ضوء أهمية دور الدعاة ورجال الدين فى نشر الوعى المائى للمواطنين، إيماناً من إدارة التوعية بالشركة بما يمكن أن تحقق تلك الزيارات من مردود إيجابى للحفاظ على المياه.
 
وأوضح بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم عمل لقاءات داخل المساجد بكل إدارات الأوقاف بجميع نواحى المحافظة، وتم عمل زيارات لمحطات المياه لتوضيح دور الشركة والجهود المبذولة لتنقية المياه فى المحطات ومراحل إنتاجها بداية من دخول المياه للمحطات، ومروراً بجميع مراحل التنقية حتى خروجها للمواطنين، وذلك لتوضيح أهمية المياه والحفاظ عليها أثناء لقائهم مع المواطنين. 
 
كما تم توعية 680 إماماً على مستوى المحافظة فى المرحلة الأولى، وتم الاتفاق على عمل خطبة جمعة موحدة كل 4 أشهر للتحدث عن أهمية المياه واستغلال الدروس الدينية بالمساجد للوصول لأكبر قدر من المواطنين.

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