video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

335 مليون يورو خسائر "اير فرانس-كى إل إم" الفرنسية الهولندية بسبب الإضرابات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:11 ص
335 مليون يورو خسائر "اير فرانس-كى إل إم" الفرنسية الهولندية بسبب الإضرابات طيران "اير فرانس-كى إل إم" ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مجموعة "إير فرانس-كى إل إم" اليوم الأربعاء، أن الإضرابات التى شهدتها فى الربيع الماضى كبدتها خسائر قدرها 335 مليون يورو، مما أدى إلى هبوط صافى الربح إلى 109 ملايين يورو.

وقدرت الشركة الفرنسية الهولندية تأثير الإضرابات خلال الفترة من إبريل إلى يونيو، بنحو 260 مليون يورو، مشيرة فى الوقت ذاته إلى استقرار رقم الأعمال للشركة مقارنة بنفس الفترة فى 2017، مسجلا 6.6 مليار يورو مدفوعا بنسبة طلب مرتفعة من المسافرين.

وكان موظفو إير فرانس قد نظموا 15 يوما من الإضراب خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس إدارة المجموعة جون مارك جاناياك بعد أن رهن استمراره فى منصبه باستفتاء على مقترح اتفاق قوبل بالرفض من أغلبية العاملين.ومن المقرر أن يتم تعيين خلفا له فى الأسابيع القادمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع خسائر "اير-فرانس" جراء إضراب العاملين إلى 400 مليون يورو

تدهور أسهم "إير فرانس" فى بورصة باريس بعد استقالة رئيسها التنفيذى

وزير الاقتصاد الفرنسى: مستقبل إير فرانس مهدد بعد استقالة الرئيس التنفيذى

طيران اير فرانس

اير فرانس كى ال ام

اضراب فى اير فرانس كى ال ام

فرنسا

هولندا




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة