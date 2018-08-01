335 مليون يورو خسائر "اير فرانس-كى إل إم" الفرنسية الهولندية بسبب الإضرابات

باريس (أ ش أ)

أعلنت مجموعة "إير فرانس-كى إل إم" اليوم الأربعاء، أن الإضرابات التى شهدتها فى الربيع الماضى كبدتها خسائر قدرها 335 مليون يورو، مما أدى إلى هبوط صافى الربح إلى 109 ملايين يورو.

وقدرت الشركة الفرنسية الهولندية تأثير الإضرابات خلال الفترة من إبريل إلى يونيو، بنحو 260 مليون يورو، مشيرة فى الوقت ذاته إلى استقرار رقم الأعمال للشركة مقارنة بنفس الفترة فى 2017، مسجلا 6.6 مليار يورو مدفوعا بنسبة طلب مرتفعة من المسافرين.

وكان موظفو إير فرانس قد نظموا 15 يوما من الإضراب خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس إدارة المجموعة جون مارك جاناياك بعد أن رهن استمراره فى منصبه باستفتاء على مقترح اتفاق قوبل بالرفض من أغلبية العاملين.ومن المقرر أن يتم تعيين خلفا له فى الأسابيع القادمة.