3 مطالب رئيسية فى مؤتمر استغاثة تجار الإتصالات بالغرف التجارية الإسبوع المقبل

كتبت:هبة السيد

حددت شعبة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاثة مطالب أساسية لتجار قطاع الإتصالات والمحمول بالسوق المصرى، خلال المؤتمر الذى سوف تنظمه الشعبة بمقر الإتحاد العام للغرف التجارية، نهاية الإسبوع المقبل.

وكشف إيهاب سعيد رئيس شعبة الإتصالات بأن المطلب الأول هو رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5% حتى يكونو قادرين على الإستمرار فى مزاولة النشاط، مشيرا بأن هوامش أرباحهم غير عادلة بعد زيادة أسعار الكروت 100% وزيادة الأعباء الضريبية ومن ثم زيادة التكاليف وأعباء الحياة.

وشمل المطلب الثانى، فى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الإتصالات مثل "الصديليات- السوبر ماركت" مما يؤثر بالسلب على ربحية مراكز الإتصالات، فيما يكمن المطلب الثالث فى صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.

كما أكد رئيس شعبة الإتصالات بأن هوامش الربح غير عادلة، فعندما يظل التاجر يحصل حتى الأن على هامش 2% فقط، فى الوقت الذى رفعت فيه الدولة ضريبة المبيعات من 15% إلى 23% علاوة على قيام الشركات برفع مصاريف التشغيل إلى 20% وهم معذورون بسبب زيادة التكاليف عليهم بعد زيادة أسعار المحروقات وتعويم الجنيه، وانخفاض القوى الشرائية للمواطنين، فكان من باب أولى النظر إلى أحوال التجار التى تدهوت ومازالت هوامش أرباحهم مستقرة عند 2% فقط.

ويناقش المؤتمر صياغة أليات لزيادة التعاون المشترك بين المجتمع التجارى وشركات المحمول والإتصالات، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وأصحب المراكز الصغيرة لدعمهم بالميكنة للعمل بشكل أفضل.

بالإضافة إلى عمل مؤتمر سنوى برعاية وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء شركات المحمول والشعبة العامة للإتصالات والتجار لتنظيم أليات السوق، علاوة على التنسيق بين الشعبة العامة لمراكز الإتصالات قبل صدور القرارات الخاصة بالشئون التجارية.







