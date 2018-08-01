video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

3 عبارات دالة فى حديث البابا تواضروس لرهبان أبو مقار بجنازة الأنبا إبيفانيوس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:01 ص
3 عبارات دالة فى حديث البابا تواضروس لرهبان أبو مقار بجنازة الأنبا إبيفانيوس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثلاثة رسائل دالة وحاسمة فى حديثه لرهبان دير أبو مقار بجنازة الأنبا إبيفانيوس، الذى وجد مقتولًا بديره فجر الأحد.

 

العبارة الأولى: لستم تابعين لأحد بل للقديس أبو مقار

استخدم البابا تواضروس تلك العبارة مستندًا لتاريخ من الانقسامات داخل الدير وبين رهبانه، إذ يعيش الرهبان بين تيارين الأول من تلاميذ القمص متى المسكين وهم من رهبان التيار الإصلاحى، والثانى ممن ينتمون فكريًا لمدرسة البابا شنودة التقليدية فى الفكر اللاهوتى، حيث ظهرت تلك الانقسامات عام 2009 حين زار البابا شنودة الدير عقب وفاة متى المسكين عام 2006، وألبس بعض الرهبان قلنسوة رهبانية سريانية كان قد أدخلها وفرضها على كل رهبان الأديرة الأخرى فيما عدا دير أبو مقار الذى يرتدى رهبانه غطاء رأس مختلف، فمنهم من انصاع له ومنهم من رفض وتمسك بملابسه القديمة، وحين جاء الأنبا إبيفانيوس رئيسًا للدير عام 2013 طالبه البابا بلم شمل الدير بعد حالة الانقسام

 

العبارة الثانية: ليس من حقكم الحديث فى الإعلام

كانت نبرة البابا حاسمة وحازمة حين طالب الرهبان بالتوقف عن الحديث للإعلام، بعدما صرحوا للصحف وللفضائيات عقب ساعات من مصرع الأنبا إبيفانيوس، وهو ما رآه البابا يختلف مع جوهر الرهبنة التى هى موت اختيارى عن العالم.

 

العبارة الثالثة: اخرجوا الانحراف بعيدًا عن الرهبنة

نتيجة لما سبق يصف البابا تواضروس ما يجرى من انقسام وحديث للإعلام بالانحراف الذى يبعد الرهبنة عن جوهرها أى حياة العزلة والفقر الاختيارى، بالإضافة لحالة أخرى من الشائعات قد يشهدها الدير عقب وفاة أسقفه ورئيسه.

 

كان البابا تواضروس قد ترأس اليوم قداس جنازة الأنبا إبيفانيوس وسط حضور غفير من آباء الكنيسة، حيث بدا عليه الحزن وبكى أكثر من مرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3رسائل بعثها البابا تواضروس باكيا بجنازة الأنبا إبيفانيوس.. لرهبان الدير: لا للظهور الإعلامى ولا تتبعوا أحدا.. للأساقفة: مناصبكم ليست جاها أو سلطة.. للأقباط: انتظروا نتائج التحقيقات.. ويقرأ وصية الراحل على قبره

البابا تواضروس يشيع جثمان الأنبا إبيفانيوس لمثواه الأخير ويتلو وصيته - صور

انبا ابيفانيوس

دير أبو مقار

الكنيسة




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة