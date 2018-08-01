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1550 حاجا يغادرون القاهرة إلى جدة والمدينة على رحلات مصر للطيران.. اليوم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:58 ص
1550 حاجا يغادرون القاهرة إلى جدة والمدينة على رحلات مصر للطيران.. اليوم مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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يغادر اليوم الأربعاء من مطار القاهرة الدولى 1550 حاجًا متوجهين إلى الأراضى المقدسة على متن رحلات مصر للطيران، وذلك لأداء فريضة الحج ضمن رحلات البعثات المصرية. 
 
ومن المقرر أن تسيير مصر للطيران 9 رحلات إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل 1550 حاجا، ضمن جسرها الجوى والذى بدأ فى 29 يوليو  رحلاته أمس الثلاثاء من مطار برج العرب. 
 
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تنقل الشركة الوطنية نحو 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن، وكذلك حجاج الترانزيت. 

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